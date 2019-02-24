تزامنا مع أداء مسؤولين لليمين في الرئاسة... اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن السودانية

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في العاصمة الخرطوم وأم درمان اليوم الأحد.

وقال شاهد من "رويترز" إن القوات واجهت نحو ألف من المحتجين في أم درمان تزامنا مع آداء مسؤولين جدد اليمين أمام الرئيس عمر البشير الذي حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات يوم الجمعة.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah تزامنا مع الأحداث الأخيرة... قوات سعودية تصل السودان

وتظاهر الآلاف في حي بري بالخرطوم حيث أغلقوا شارعا رئيسيا وأضرموا النيران في إطارات السيارات، مرددين هتافات "الحرية! الحرية!".

وأكد شاهد رويترز إن أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المنطقة التي أطلقت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وأعلن بيان رئاسي اليوم الأحد إن البشير عين مصطفى يوسف وزيرا للمالية، ليحل محل معتز موسى الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء.

وارتدى البشير الزي العسكري أثناء مراسم آداء اليمين من جانب نائبه الأول الجديد ورئيس الوزراء وحكام الولايات.

ويواجه نظام البشير أكبر موجة احتجاجات منذ توليه السلطة قبل 30 عاما.

وكان موسى رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية لكنه فقد المنصبين خلال يومين، وعين البشير أمس السبت محمد طاهر ايلا رئيسا للوزراء

وقال البشير في وقت سابق إن ايلا، والي ولاية الجزيرة، قد يخلفه في الرئاسة.

وأصبح وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، الذي كان رئيسا للمخابرات العسكرية، النائب الأول للرئيس مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع. وأبقى البشير أيضا على وزيري العدل والخارجية.

وأعلن البشير يوم الجمعة حالة الطوارئ في البلاد لعام واحد واستبدل جميع حكام الولايات بمسؤولين عسكريين. وخلال آدائهم اليمين اليوم الأحد، ارتدى الحكام الجدد ومعهم بن عوف الزي العسكري.