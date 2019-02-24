عاجل ...السيسي يفتتح القمة العربية الأوربية

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القمة العربية الأوربية الأولي، وأكد أن عقد القمة في مصر ليس غريبا عليها، مشيرا إلى أن تلك القمة تؤكد أن العوامل المشتركة بين أوربا والعرب أكثر من الأشياء، التي تفرقهم.

وقال السيسي، في كلمته، خلال افتتاح القمة، التي تعقد في شرم الشيخ المصرية، اليوم الأحد 24 فبراير / شباط، إن هناك تحديات تواجهها الدول العربية والأوربية منها الهجرة والإرهاب، مشيرا إلى أن خطر الإرهاب ينتقل مثل الوباء في العالم بطرق عدة.

وتابع: "إننا اليوم في أشد الحاجة للتعاون للقضاء على الإرهاب، الذي يختلف عن المعارضة السياسية"، مشيرا إلى أن مصر طرحت مصر رؤية للتفرقة بين حقوق الإنسان والإرهاب.

وعن القضية الفلسطينية قال السيسي إنها تمثل إحدي النقاط المهمة، وإذا تم حلها سيكون هناك استقرار في المنطقة، محذرا من تداعيات استمرار النزاع الفلسطيني، مؤكدا على حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وحذر الرئيس المصري من ترك الملفات الملتهبة في ليبيا وسوريا واليمن، مشيرا إلى أنه سؤجج الصراعات وسوف نسأل عن ذلك.

وتابع: "لا توجد حلول سحرية لحل المشكلات، ولكن علينا البحث عن خطوات منها إعادة الأمن للشعوب، وعلينا تعزيز التعاون في ظل المواطنة بعيدا عن الطائفية".

وقال: "لا يمكن الاعتداد بدعوات هدم الدول ولكننا مع حقوق الشعوب.

وتساءل: "ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمواجهة شاملة للارهاب"، مضيفا: "في إطار ذلك نؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لكل بنودها ومعاقبة المقصرين.

وأضاف السيسي: لقد تحولت منطقتنا من منطقة صراعات لمنطقة نجاحات".

يتبع…