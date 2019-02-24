قصة شاب ظهر مع الملك سلمان لأول مرة

والتقى الشاب السعودي ماجد العتيبي، بالملك سلمان، وهو يجلس على كرسي متحرك وسط عدد من المواطنين استقبلهم الملك مؤخرا.
وأضاف ماجد: "كنت أرغب في التخلي عن الكرسي، ليراني الملك سلمان كيف أسير عبر هذه الأجهزة، والتي أجيد المشي عليها، إلا أن زحام المواطنين وضيق الوقت جعلني أتخلى عن هذه الفكرة".وتعرض العتيبي لحادث سيارة في أثناء ذهابه للمدرسة التى يعمل بها وفقد قدميه.
يستطرد ماجد بذكرياته الحزينة: "كنت أعتقد أن الحياة انتهت بفقداني قدمي بعد الحادث الشنيع، ولم أعلم أني سأبدأ حياة جديدة ملهمة لكثير من الإخوة الذين فقدوا أطرافهم".
ويضيف ماجد: "لم أكن أعرف شيئا عن مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، خصوصاً ما تقوم به من تأهيل نفسي وبدني للمصابين لمثل هذه الإصابات، لأبدأ حياة جديدة، وأكون أحد المرشدين نحو استخدام هذه الأطراف والمشي عليها".
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