نائب وزير خارجية صنعاء: التحالف يحاول التراجع عن "اتفاق السويد"

يتبادل أطراف الأزمة اليمنية الاتهامات بشأن الطرف المسؤول عن عرقلة ما تم التوصل إليه من تسويات في اتفاق السويد، وخاصة اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.

قال حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، اليوم الأحد 24 فبراير / شباط، إن ‏الطرف الآخر يثير صعوبات لمحاولة التراجع عن اتفاق المرحلة الأولى ضمن قائمة الإجراءات، مستغلا حرص الأمم المتحدة على منهج المقاربة للتوصل إلى حل.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad الجيش اليمني: "الحوثيون" لا يرغبون في تنفيذ خطة إعادة الانتشار

وأضاف العزي في تغريدة على صفحته، غير الموثقة، على "تويتر": "نأمل من الأمم المتحدة عدم الاستجابة لأي تراجع بشأن ما تم التوافق عليه"، مضيفا: "مستعدون لخطوة تنفيذية من طرف واحد فور طلبها ذلك".

واتهم الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في وقت سابق اليوم الأحد، بتصعيد خرقها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، واعتبره مؤشرا على نيتها الالتفاف على اتفاق إعادة الانتشار، بالتزامن مع اقتراب موعد انسحابها من موانئ المحافظة، الذي يبدأ يوم غد الاثنين.

وكان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الفريق مايكل لوليسغارد، قد اقترح آلية لإعادة انتشار القوات من موانئ ومدينة الحديدة، وفق مرحلتين، الأولى مزمنة بأربعة أيام تبدأ بانسحاب "أنصار الله" من موانئ الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلومترات، مقابل انسحاب القوات الحكومية من مثلث كيلو 7 إلى شرق مطاحن البحر الأحمر مسافة كيلو متر واحد، تعقبها مرحلة ثانية تتضمن انسحاب "أنصار الله" من ميناء الحديدة والمواقع الحرجة.

الطرف الآخر يثير صعوبات لمحاولة فرض تراجعاته عن اتفاق المرحلة الاولى ضمن مصفوفة الإجراءات مستغلا حرص الامم المتحدة ع مواراة عرقلته واعتمادها منهج التقريب والمقاربة

نأمل من الأمم المتحدة عدم الاستجابة لأي تراجع عن ماتم التوافق عليه ومستعدون لخطوة تنفيذية من طرف واحد فور طلبها ذلك — حسين العزي (@hussinalezzi5) February 24, 2019

وتربط الحكومة اليمنية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، بالاتفاق الشامل على كافة البنود المتضمنة إعادة الانتشار والانسحاب وإدارة الموانئ والسلطة المحلية والقوات المحلية وتنفيذها بشكل كامل.

وأرجأ الفريق لوليسغارد، تنفيذ المرحلة الأولى من خطته، إلى يوم غد الاثنين.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين"، في وقت سابق من اليوم عن مصدر مطلع على أعمال اللجنة قوله إن تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة جاء نتيجة تأخر رد ممثلي وفد الرياض (وفد الحكومة اليمنية)".