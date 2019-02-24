قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق 280 مقاتلا عراقيا من تنظيم "داعش"

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، في بيان أن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية سلمت العراق 280 مقاتلا عراقيا من تنظيم "داعش" الإرهابي حتى الآن.

ووفقا لـ"رويترز"، قال البيان إن هذه المجموعة جزء من مجموعة أكبر من 500 عراقي في قبضة قوات سوريا الديمقراطية داخل سوريا. وأن العملية لا تزال جارية لإعادة الباقي.

وفي وقت سابق، أوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، أسباب تسلم أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي والإجراءات المتخذة بحقهم.

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وقالت إنه "من خلال المعارك بين قوات قسد و" داعش " اعتقلت قوات قسد السورية عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة".

وأضافت أن من بين المعتقلين "عراقيين يقدر عددهم بأكثر من 500 معتقل جرى تسليم 280 منهم لحد الآن إلى وزارة الداخلية".

وأشارت أنه "تفاديا لإطلاق سراحهم من قبل قوات (قسد) جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح العراقيين والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الأمنية العراقية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكدت أنه "بناء على ذلك تم تسلم دفعتين منهم وما تزال العملية مستمرة لغاية إكتمال العدد".

وشددت على أن "هذا الإجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط".