الملك سلمان يلتقي الرئيس العراقي في مصر (صورة)

التقى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية - الأوروبية، خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.

وذكر ذلك المكتب الصحفي للرئيس العراقي ، اليوم الأحد 24 فبراير/ شباط، في بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية.

وأكد الرئيس العراقي حرص بلادة على تعزيز العلاقات مع المملكة وجميع دول الجوار بما يخدم المصالح المشتركة، مشددا على أن العراق تبنى سياسة الانفتاح على محيطه العربي والإقليمي، ورغبته الجادة بتعزيز وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوتر والأزمات على الساحتين العربية والإقليمية.

وقال العاهل السعودي إن بلاده حريصة على وحدة العراق، مجددا وقوف المملكة إلى جانب العراق في تصديه لعصابات الإرهاب، معربا عن أمله بتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة خدمة للشعبين الشقيقين.

‎وتبادل رئيس الجمهورية والملك سلمان بن عبد العزيز وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والتطورات على الصعيدين العربي والدولي.

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يلتقي خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية @KingSalman.



وأكد سيادة الرئيس حرص العراق على تعزيز العلاقات مع المملكة وجميع دول الجوار وبما يخدم المصالح المشتركة، وان العراق تبنى سياسة الانفتاح على محيطه العربي والإقليمي. pic.twitter.com/tiqOolQXDL — المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية (@IraqiPresidency) February 24, 2019

وانطلقت، اليوم الأحد، في شرم الشيخ، وتستمر ليومين، قمة الاتحاد الأوروبي — الجامعة العربية الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفداً من الطرفين.

ويترأس جلسات القمة من الطرف العربي، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.