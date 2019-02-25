بتوجيه عسكري من ولي العهد... خالد بن سلمان يتحرك تجاه اليمن

استهل نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، مهامه في منصبه الجديد، بتحرك مفاجئ على الحد الجنوبي مع اليمن، موجها تحيات والده الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتفقد الأمير خالد بن سلمان، أمس الأحد، القوات السعودية المرابطة على الحد الجنوبي مع اليمن، وأكد: "فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي الذي يتحلى به جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية".

ونوه بـ "الملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو، وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الوطن".

بتوجيهات كريمة من سمو سيدي وزير الدفاع، تشرفت هذا اليوم بزيارة للوحدات القتاليه في الخطوط الأماميه في الحد الجنوبي.

حدودنا آمنه بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم. pic.twitter.com/xJXghPOqHU — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 24, 2019

واستمع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال جولته إلى شرح مفصل عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، منوها بـ "الإمكانيات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكنهم من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه". وأعرب المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لنائب وزير الدفاع، واهتمامه بهم، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

سررت هذا اليوم بالإلتقاء بزملائي قيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين. وسنعمل سوياً في ظل توجيهات سيدي وزير الدفاع للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية. pic.twitter.com/ja5Pyjspsi — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 24, 2019

وأكد أن "توليه بعض الملفات التي كلفه بها نائب خادم الحرمين ستسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الدفاع"، مسترشدا بتوجيهات ولي العهد والعمل فيما تحقق على يده في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل وفقا لرؤية المملكة 2030.​