شرطة كينيا توقف سفير إيران... والسبب "مفاجأة صادمة" رصدتها كاميرا مراقبة

قالت وسائل إعلام كينية إن السلطات المحلية أوقفت السفير الإيراني في نيروبي، هادي فرجواند، لافتة إلى أن كاميرا مراقبة أظهرت قيامه بأمر مفاجئ.

وأوضح موقع "kenyans"، أن فرجواند أوقف خلال محاولته تهريب عنصرين من الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في الموقع أن السفير كان يأمل بإخراج "أحمد أبو الفتحي محمد، وسيد منصور موسوي، وهما من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وذلك بالتنسيق مع مسؤولين رفيعي المستوى، إلا أن ذلك لم يحصل.

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وقال الموقع إن السلطات الكينية حققت مع السفير فرجواند، وذلك بعد أقل من عام على تحذير الشرطة الدولية "الإنتربول" من محاولة المسؤولين الإيرانيين اختراق الموظفين الحكوميين الرئيسيين في كينيا".