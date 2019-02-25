السعودية تقيم أقدم سباق رياضي (صور+ فيديو)

تقيم السعودية أقدم سباق رياضي عبر العصور "سباق الهجن"، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل للعام الثالث، بمشاركة 1056 مواطنا من مختلف دول الخليج العربي، بما يزيد على 4850 مطية.
رصدت "سبوتنيك" خلال زيارتها، اليوم، مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في الصياهد شمال شرق العاصمة السعودية الرياض بمسافة 150 كيلومترا، فعاليات المهرجان المختلفة أهمها مسابقة مزاين الإبل، ومعسكر قافلة ركايب في منطقة أوبار، والقرية البدوية، وسباق الهجن بعدة ميادين، الأول مضمار 4 كيلومترات لسن الحقايق، والثاني مضمار 5 كيلو مترات لسن القايا، والمضمار الأخير 6 كيلو مترات لسن الجذاع.
مفردات الإبل
في البداية عرف مالك إبل، سفران بن هادي اليامي 79عاما، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، بالمفردات التي تستخدم للإبل، قائلا:"المفردات التي نطلقها على الإبل في سباقات الهجن، وأثناء عملية التدريب، أو الاقتناء، توارثناها عن أجدادنا، وتعلمناها منهم كتسمية الإبل في السباق بالـ"مطية"، و"الترويض" أثناء تعليم الإبل الانضباط، ويسمى مدرب الناقة على سلوك الترويض "العساف أو المروض"، وتسمى الناقة التي يركبها المدرب وقت التدريب "القليصة"، والناقة التي يتم تدريبها "المقلوصة"، وتسمى عملية ضرب الناقة على يديها للجلوس "التبريك"، ويطلق على الناقة البيضاء مغاتير، والسوداء مجاهيم.
سباق الهجن
عقب فوز "المطية" — الناقة المشاركة في سباق الإبل- بالمركز الأول في سباق مسافة خمس كيلو مترات في الشوط الرابع، من أصل ثلاثين شوطا لفئة بكار وقعدان في سن اللقايا، ضمن فعاليات المهرجان، قال مالك المطية، السعودي طالب بن راشد المري، خلال حديثه لـ"سبوتنيك:" إن "المشاركة في سباق الهجن هدفها نيل شرف الفوز بمسابقة تحمل اسم الملك عبدالعزيز، والفوز بالجوائز المالية، ومنافسة المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، وبيع الهجن الحاصلة على المراكز الأولى بمبالغ تتراوح من مليون إلى خمسة ملايين، ويتوقع المري أن يتلقى العروض لبيع المطية الفائزة التي يطلق عليها اسم " متعب".
وبين المري، أن المشاركة في سباق الهجن مفتوحة للجميع دون قيود، باستثناء التسجيل الإلكتروني للمشارك، وتحديد يوم السباق، ورقم الشوط والموافقة على وضع شريحة داخل الإبل بطريقة فنية، يجريها أعضاء اللجنة المختصة بالمهرجان، وتحمل الشريحة بيانات الناقة، رقمها، وعمرها، وصنفها، واسم الأب والأم للناقة.
تدريب الهجن للمشاركة
وبين المري، أن المشاركة في سباق الهجن يتطلب قبل عملية تدريب الإبل ترويضها بأساليب فنية، من ثم رفع لياقتها البدنية بالمشي الحر، وتحميلها أوزان ثقيلة خلال عملية التدريب، وإجراء سباقات ودية بين عدد من الإبل في ميدان خاص بمالك الإبل، ويرشح المالك خلال التدريب المطية الجاهزة للمشاركة في المهرجانات المحلية والدولية، وشدد على أهمية البحث عن مدرب للإبل محترف، يجيد عملية التعامل مع المطايا، إضافة لإلمامه بالفحص الطبي على الإبل بشكل مستمر.
مزاين الإبل
من جانبه بين المشارك في فعاليات المهرجان، خالد الشمري، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة المنظمة للمهرجان تعمل على إيجاد جو صحي للمنافسة في فعاليات مزاين الإبل، واختيار الإبل الفائزة في مختلف الفئات، الشعل ،والوضح، والشقح والحمر، والمجاهيم، مشيرا إلى أن كل نوع يحتوي على عدد جماعي مابين فئة الـ"100، و50، و20"، وفئة الفردي مابين "حقة، ولقية، وجدعة، وثني ومافوق، وفحل"، وأوضح الشمري أن جميع المشاركين يعمل على الفوز والحصول على جائزة في الحفل الختامي للمهرجان بحضور الملك سلمان.
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