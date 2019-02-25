"خطأ" الملك سلمان يثير ضجة... و"واس" تحسم الأمر

وأثار تصريح الملك سلمان جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن المغزى من ذكر عام 1937، وتذكر البعض الآخر بهذه المناسبة نتائج لجنة بيل البريطانية عام 1937 التي اقترحت تقسيم فلسطين إلى 3 أقاليم، أحدها يبقى تحت الانتداب البريطاني، وآخر يخصص لدولة يهودية، وقسم ثالث لدولة عربية يضم إليه جزء من شرق الأردن.
مطالبة الملك سلمان بحدود فلسطين عام 1937 وليس 1967 كما في الموقف الرسمي منذ المبادرة العربية للملك عبدالله قد تفهم ضمن سياق الضغوط السعودية ضد الغرب مؤخرا والتي كان منها صفقات الصين والتنسيق النفطي مع روسيا pic.twitter.com/sXrmjXzdzw— عبدالله عرب (@i__arb) February 24, 2019
مُلفت للنظر ان الملك سلمان ذكر فلسطين بحدود ١٩٣٧ في كلمته اثناء القمة العربية الأوروبية الاولى في شرم الشيخ. ولا اعتقد انها أتت سهوا منه
— Yousef Al-Kabra (@ysf_kab) February 24, 2019
الملك سلمان أخطأ في قراءة الرقم، والدليل سببان:
1- تحاور الشخصين الجالسين خلف الملك سلمان لأنهما كانا يتتبعان نص مداخلته من الورق.— إلى الأمام (@AmmaniH) February 25, 2019
2- ذكر الملك سلمان (وعاصمتها القدس الشرقية) وهذه ليست الحال في 1937
3- طبقاً لمبادرة السلام العربية أي حدود 1967
إلا أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، حسمت الجدل وأعادت الأمور إلى نصابها، حيث نشرت نص كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة شرم الشيخ: "أعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
#خادم_الحرمين_الشريفين: إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية ، وحل القضية مهم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وللاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص.#الملك_سلمان_في_القمة_العربية#انفوجرافيك_واس pic.twitter.com/UJebUrcUZP— واس (@spagov) February 24, 2019
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