الشرط السودانية تطلق الغاز على تظاهرة داخل جامعة الأحفاد في أم درمان

أفاد شاهد عيان في مدينة أم درمان في السودان بإطلاق الشرطة الغاز على تظاهرة داخل حرم جامعة الأحفاد للبنات.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال الشاهد لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل الدموع تجاه الطالبات داخل أسوار جامعة الأحفاد للبنات".

ووفقا للشاهد، كانت الشرطة طوقت سور الجامعة مع انطلاق التظاهرة.

في سياق متصل، أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في العاصمة الخرطوم وأم درمان، أمس الأحد.

وقال شاهد من "رويترز" إن القوات واجهت نحو ألف من المحتجين في أم درمان تزامنا مع آداء مسؤولين جدد اليمين أمام الرئيس عمر البشير الذي حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، يوم الجمعة.