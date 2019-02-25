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14:08 25 فبراير/ شباط 2019
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    رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح

    الرئيس العراقي: ينبغي إنهاء الكوارث في سوريا وليبيا واليمن وتوحيد الجهود لاستئصال الإرهاب

    © REUTERS / MAX ROSSI
    العالم العربي
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    قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمته أمام القمة العربية الأوروبية التي تختتم أعمالها، اليوم الاثنين، في شرم الشيخ بمصر، إنه كانت هناك ضرورة ملحة لعقد القمة في تلك الظروف الحساسة التي تمر بمنطقتنا والتي تتأثر بتبعاتها الدول الأوروبية نظرا للتاريخ المشترك في الجغرافيا والتاريخ.

    وأضاف الرئيس العراقي، المشتركات في الجوار التاريخي العربي الأوروبي والضرورات الاقتصادية والتكامل الثقافي، تفرض نفسها على الجميع، وتدعم تبني العمل المشترك، لتمكين شعوبنا من المضي معا نحو المستقبل، مشيرا إلى أن هناك تحديات أمام دول المنطقة منها الإرهابِ والعنف والهجرة  والبطالة، بالإضافة إلى التوترات السياسية في أكثر من مكان والتي تنذر بسوء القادم إن لم يتم حلها.

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    © Sputnik .
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    وتابع الرئيس العراقي، تواجه الأوروبيين أيضا تحديات أخرى وبمستويات مختلفة، مشيرا إلى أن التعاون وتطوير الشراكة العربية الأوروبية يمكنه اجتثاث مصادر الإرهاب والتطرف، وقد واجه العراق تلك التحديات الإرهابية بشجاعة ونجح عبر تبني مبدأ التعاون الإقليمي والدولي في تقويضه وكسره.

    مشيرا إلى أن النصر الفعلي على الإرهاب وفكرة المتطرف، لا يزال يحتاج الكثير من دول المنطقة والعالم لترسيخ النصر ودوام استدامته مستقبلا، فالقوةُ العسكرية والإجراءات الأمنية مهمة وأساسية، في مواجهة تحديات الإرهاب، لكن تبقى المبادرة الثقافية والاقتصادية والحوكمة الرشيدة والتنمية وتمكين المرأة وحماية البيئة هي الأهم في تجفيف مصادر الفكر المتطرف.

    ولفت الرئيس العراقي إلى أنه ينبغي إنهاء الكارثة في سوريا وتوحيد الجهودِ لاستئصال الإرهاب وتعزيز فرص الحل السياسي المستند إلى الإرادة الحرة والوطنية لإخواننا السوريين أنفسِهم، كما تستحق ليبيا المتشاطئة مع أوربا وشعبها الاستقرار والبناء في دولة ديمقراطية، كما يجب أن يكون هناك حل عادل للقضية الفلسطينية بحصوله على دولته المستقلة على ترابه الوطني وعلى أسسِ الشرعيةِ الدولية وقراراتِ مجلس الأمن، وأيضا تضافر الجهود مطلوب لإنهاءِ معاناة الشعب اليمني من خلال تعزيز فرص السلام والحوارِ الوطني البناء.

    التحضيرات لانطلاق القمة العربية الأوروبية الأولى، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، 24 فبراير/شباط 2019
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    ساعات قبل القمة العربية الأوربية بشرم الشيخ
    ومضى بقوله  العراق الخارج من معركة الإرهاب يتطلع إلى أن يكون ساحة توافق لمصالح دولِ المنطقة وشعوبها لا ساحة للتناحرِ والتنازع، ويمكن أن يكون العراق فاعلا في لم شمل المنطقة وتخفيفِ التوتر فيها.

    واختتم الرئيس العراقي بقوله… إن لقاءَنا اليوم على أرضِ مصرَ الكنانة، له أكثر من معنى، فهذه الأرض التي احتضنت إلى جنب شقيقتِها بلاد الرافدين، أعرق الحضارات الانسانية هي أيضا حلقة الوصل الجغرافي بين قارتي آسيا وافريقيا وهي الدولة الفعالة المطلة على البحر المتوسطِ المقابلةِ لقارة أوروبا، وقد مكنها هذا الموقعُ من أداء دورٍ حضاري كبير في السابق، وسيجعلُها قادرةً على تقديمِ دور كبير في الحاضر والمستقبل بما يكرس التعاون الاقليمي والحوار بين القارات الثلاث.

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    الكلمات الدلالية:
    القمة العربية الأوروبية, برهم صالح, شرم الشيخ, العراق, سوريا
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