قطر تهاجم "دول المقاطعة" وتطالب بالمحاسبة الفورية

طالب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمحاسبة المسؤولين عن "الحصار المفروض على بلاده"، مؤكدا أن ذلك الحصار يستهدف المواطن القطري.

وقال محمد بن عبد الرحمن، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الاثنين: "لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي يقوم عليها الحصار الذي يستهدف المواطنين القطريين ويهدف للنيل من الدولة".

ووصف الوزير القطري التدابير التي اتخذتها عدة دول خليجية بالإضافة إلى مصر بأنها "تخالف مواثيق حقوق الإنسان وتهدد النسيج الاجتماعي والروابط الإنسانية"، مطالبا بـ "محاسبة المسؤولين عن هذه التدابير غير المشروعة". وأكد أنه "برغم الحصار فإن مسيرة التنمية والتقدم تمضي بخطى حثيثة".

​من جهة أخرى، علق وزير الخارجية القطري على جملة من القضايا الدولية، وأكد دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى التوصل لحل الأزمة السورية.

كما قال إن "عولمة الإرهاب تفرض مواجهة أسبابه الحقيقية والعمل على تعميق حقوق الإنسان". فيما أكد على مواصلة الجهود لتحقيق السلام وإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.