أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ أن القمة المقبلة ستعقد في بروكسل.

شرم الشيخ — سبوتنيك. وقال السيسي: "تم الاتفاق على عقد القمة العربية-الأوروبية المقبلة في بروكسل عام 2022".

وحول البيان الختامي للقمة قال ممثل الوفد السعودي إن "الوفد قدم تعديلات على البيان الختامي لم يتم وضعها في البيان الموزع على الأطراف في الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية".

وعلق الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط: "تلقينا من البحرين والإمارات والسعودية ولبنان تعديلات مقترحة وتشاورنا مع الطرف الأوروبي الذي فضل بقاء البيان الختامي على صيغته الأولى".

وأوضح أن "الجامعة والاتحاد الأوروبي رأوا أن يظل البيان على حالته باعتبارها الحد الأدنى من الاتفاقات بين الطرفين دون الخوض في التفاصيل التي يمكن تؤدي إلى خلافات".