"أنصار الله" تتهم التحالف بمنع 4 سفن تحمل إمدادات من الوصول إلى ميناء الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم الاثنين، عن مصدر في مؤسسة موانئ البحر الأحمر، التي تديرها الجماعة، قوله إن "تحالف العدوان يحتجز سفينتي أريانا، جريت ستار، وسفينتين آخريين في جيبوتي".

© AP Photo / Hani Mohammed قوات الحزام الأمني تسيطر على مواقع لـ"القاعدة" جنوبي اليمن

وكانت الجماعة قد اتهمت، الخميس الماضي، التحالف بمنع 4 سفن من الوصول إلى ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

وتعتمد الأمم المتحدة آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.