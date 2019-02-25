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18:53 25 فبراير/ شباط 2019
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    الأميرة ريما بنت بندر

    فنان "ستاند أب كوميدي" ينشر صورة مع الأميرة ريما بنت بندر ويترك تعليقا لافتا

    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    شارك فنان "الستاند أب كوميدي"، من أصول كورية جنوبية لبنانية، ونهو تشونغ، صورة تجمعه بالأميرة ريما بنت بندر.

    وحرص تشونغ في الصورة التي شاركها عبر حسابه على "إنستغرام"، على تهنئة الأميرة ريما بنت بندر، الذي تجمعه بها صداقة، بتعيينها كأول سفيرة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

    الأميرة ريما بنت بندر
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    أول سفيرة سعودية... من هي الأميرة ريما بنت بندر
    وأعلنت السعودية، مساء السبت، تعيين الأميرة ريما، سفيرة للمملكة لدى واشنطن خلفا للسفير الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الذي جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع.

    وكتب ونهو تشونغ مع الصورة، بالعربية: مبروك لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود بتعيينها سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة ومرتبة وزير، لتكون أول امرأة بتاريخ المملكة تحصل على لقب سفيرة و وزيرة.

    وأشاد ونهو تشونغ في تعليقه بالإنجليزية، بذكاء وأناقة وثقافة الأميرة ريما بنت بندر، كما أشار إلى أنها تؤدي المهام الصعبة بكل طريقة من الممكن تخيلها. 

    وقال لها "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى سعادتي بك، تهانينا لك سيدتي السفيرة".

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    My dear friend Princess Reema Bint Bandar Al Saud is a true trail blazer in every single way imaginable, she has been appointed as Saudi Arabia’s ambassador to the United States…becoming the first ever woman to hold such a post and the first ever female at a minister ranking in the Kingdom of Saudi Arabia 💚.. Words cannot express how happy I am for you, so well deserved for this intelligent, elegant and eloquent powerhouse of a woman. Congratulations Madam Ambassador 🇸🇦🇺🇸.. مبروك لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود بتعيينها سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة و بمرتبة وزير، لتكون أول امرأة بتاريخ المملكة تحصل على لقب سفيرة و وزيرة 💚🇸🇦🇺🇸

    A post shared by Wonho Chung ونهو تشونغ (@wonhochung) on Feb 25, 2019 at 4:40am PST

    وفي أول تعليق لها على هذا القرار، قالت السفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، يوم الأحد، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، "أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعييني سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية".

    وتابعت، "سأعمل لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهدا في سبيل ذلك".

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