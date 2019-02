فنان "ستاند أب كوميدي" ينشر صورة مع الأميرة ريما بنت بندر ويترك تعليقا لافتا

View this post on Instagram

My dear friend Princess Reema Bint Bandar Al Saud is a true trail blazer in every single way imaginable, she has been appointed as Saudi Arabia’s ambassador to the United States…becoming the first ever woman to hold such a post and the first ever female at a minister ranking in the Kingdom of Saudi Arabia 💚.. Words cannot express how happy I am for you, so well deserved for this intelligent, elegant and eloquent powerhouse of a woman. Congratulations Madam Ambassador 🇸🇦🇺🇸.. مبروك لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود بتعيينها سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة و بمرتبة وزير، لتكون أول امرأة بتاريخ المملكة تحصل على لقب سفيرة و وزيرة 💚🇸🇦🇺🇸

