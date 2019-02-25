فنان "ستاند أب كوميدي" ينشر صورة مع الأميرة ريما بنت بندر ويترك تعليقا لافتا

وحرص تشونغ في الصورة التي شاركها عبر حسابه على "إنستغرام"، على تهنئة الأميرة ريما بنت بندر، الذي تجمعه بها صداقة، بتعيينها كأول سفيرة في تاريخ المملكة العربية السعودية.
وكتب ونهو تشونغ مع الصورة، بالعربية: مبروك لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود بتعيينها سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة ومرتبة وزير، لتكون أول امرأة بتاريخ المملكة تحصل على لقب سفيرة و وزيرة.
وأشاد ونهو تشونغ في تعليقه بالإنجليزية، بذكاء وأناقة وثقافة الأميرة ريما بنت بندر، كما أشار إلى أنها تؤدي المهام الصعبة بكل طريقة من الممكن تخيلها.
وقال لها "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى سعادتي بك، تهانينا لك سيدتي السفيرة".
View this post on Instagram
My dear friend Princess Reema Bint Bandar Al Saud is a true trail blazer in every single way imaginable, she has been appointed as Saudi Arabia’s ambassador to the United States…becoming the first ever woman to hold such a post and the first ever female at a minister ranking in the Kingdom of Saudi Arabia 💚.. Words cannot express how happy I am for you, so well deserved for this intelligent, elegant and eloquent powerhouse of a woman. Congratulations Madam Ambassador 🇸🇦🇺🇸.. مبروك لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود بتعيينها سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة و بمرتبة وزير، لتكون أول امرأة بتاريخ المملكة تحصل على لقب سفيرة و وزيرة 💚🇸🇦🇺🇸
وفي أول تعليق لها على هذا القرار، قالت السفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، يوم الأحد، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، "أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعييني سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية".
وتابعت، "سأعمل لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهدا في سبيل ذلك".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)