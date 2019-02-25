وزير الخارجية السوداني: اختصار مدة حالة الطوارئ مرتبط بتحسن الأوضاع

أعلن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أن حالة الطوارئ التي أعلنت لعام واحد في البلاد يمكن أن تتقلص في حال تحسنت الأوضاع الداخلية.

وقال أحمد في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك" على هامش القمة العربية الأوروبية الأولى في منتجع شرم الشيخ "لقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة عام. وبالطبع من الممكن اختصارها إذا تحسنت الأوضاع. ونحن نأمل أن يكون هذا هو الأمر".

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah الحزب الحاكم في السودان يعلن جاهزيته لاختيار بديل للبشير

كان الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن يوم الجمعة الماضية حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، كما حل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

وجاءت هذه التطورات على الساحة السياسية في أعقاب استمرار الاحتجاجات من أكثر من شهرين على الأزمة الاقتصادية التي تدب على جسد البلاد منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وذهاب ثلثي احتياطات النفط مع الدولة الجديدة.

وأعلن القيادي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان أمين حسن عمر، أنه سيتم اختيار رئيس للحزب في المؤتمر العام المقبل.

وقال أمين حسن عمر، في تصريح لصحيفة "الانتباهة" السودانية: "جاهزون لاختيار بديل للبشير. المؤتمر الوطني غير مفلس وغني بالقيادات".

وألمح عضو المكتب القيادي، إلى إمكانية تأجيل المؤتمر العام للحزب إلى ما بعد رمضان، مشيرا إلى أن المكتب لن ينظر في الاستقالة المقدمة من الرئيس.

وأكد أمين حسن عمر، أن البشير لم يتشاور مع الحزب بشأن اختيار النائب الأول للرئيس، أو رئيس الوزراء، أو الولاة.