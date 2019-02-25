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20:27 25 فبراير/ شباط 2019
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    الجيش الأمريكي

    تأكيدات حول مكان البغدادي والدعم الذي يتلقاه من "عين الأسد" الأمريكية

    © AP Photo / Oksana Dzadan
    العالم العربي
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    أكد نائب في البرلمان العراقي أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بحماية القوات الأمريكية وأنه موجود في الصحراء الغربية للبلاد.

    القوات الأمريكية
    © AFP 2018 / Jim MacMillan, File
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    قال النائب عن تحالف "الفتح" العراقي، حسن سالم، اليوم الاثنين، إن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) أبو بكر البغدادي، موجود حاليا في الصحراء الغربية للبلاد وبحماية القوات الأمريكية.

    وأشار النائب سالم إلى  أن قاعدة "عين الأسد" العسكرية توفر جميع وسائل الدعم لتحركات البغدادي بين العراق وسوريا؛ بحسب ما ذكره لوكالة "المعلومة".

    ولفت النائب العراقي إلى أن الإرهابي البغدادي يتحرك بين العراق وسوريا بحماية الأمريكيين، متخذا من صحراء الأنبار ملاذا آمنا له، في الوقت الذي توفر له القوات الأمريكية جميع وسائل الدعم من خلال تواجدها في قاعدة "عين الأسد" العسكرية بمحافظة الأنبار.

    وكشف النائب عن تحالف "الفتح" أن القوات الأمريكية دربت وجهزت أكثر من 3000 عنصر من "داعش" الإرهابي في وادي حوران ونقلتهم لمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين لخلق نوع من الفوضى الأمنية وإعادة النشاط الإرهابي لتحقيق بقائهم القتالي في البلاد.

    وأضاف: دعم تحركات البغدادي وعصاباته الإرهابية حصل لتخوف واشنطن من إقرار مسودة قانون طرد القوات الأجنبية التي يعتزم البرلمان التصويت عليها بداية الفصل التشريعي الجديد.

    من جهتها اتهمت لجنة "الأمن والدفاع" النيابية، يوم السبت الماضي، القوات الأمريكية بإعادة النشاط الإرهابي في عدد من مناطق الصحراء الغربية، فيما أكدت وجود عدد من الأنفاق لعصابات "داعش" الإرهابية في الصحراء الغربية لم يتم اكتشافها حتى الآن.

    وعلى التوازي مع ذلك، أكد الخبير الأمني صفاء الأعسم قبل أيام أن عددا من دول الجوار وأمريكا قامت بدعم عصابات "داعش" الإرهابية بـ100 مليون دولار لتنفيذ هجمات داخل الأراضي العراقية مجددا، فيما بين أن الهجمات حصلت لفرض بقاء القوات الأمريكية وخلق نوع من الفوضى داخل البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار البغدادي, أخبار العراق, الحرب على الإرهاب, تنظيم داعش الإرهابي, القوات الأمريكية, البرلمان العراقي, العراق
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