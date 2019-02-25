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    الحوثيون، جماعة أنصار الله، صنعاء، اليمن 29 أغسطس/ آب 2018

    قتلى وجرحى بمواجهات بين قبائل حجور و"أنصار الله"

    © REUTERS / Naif Rahma
    العالم العربي
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    تجددت المواجهات، اليوم الاثنين، بين قبليين موالين للجيش اليمني، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

    أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" شنوا بغطاء مدفعي مكثف هجوماً عنيفاً على مواقع قبائل حجور في جبل جمانة جنوب مديرية كُشر شمال حجة".

    مدينة الحديدة، اليمن 5 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    "أنصار الله" تتهم التحالف بمنع 4 سفن تحمل إمدادات من الوصول إلى ميناء الحديدة
    وأضاف أن "أنصار الله" هاجمت أيضاً قبائل حجور في جبل العرام الاستراتيجي جنوب كُشر.

    وحسب المصدر، تمكنت القبائل من إحباط هجومي "أنصار الله"، عقب مواجهات استمرت ساعات، نفذت خلالها كمائن خلفت عدداً من القتلى في صفوف "أنصار الله" بينهم القيادي الميداني عبدربه عايض هراش، في حين أصيب آخرون.

    وأشار المصدر إلى تنفيذ طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لـ"أنصار الله" في مديرية كُشر، بينها غارتان استهدفتا آلية ومدفعاً شمال وشرق المندلة في الجهة الشرقية من كُشر، أسفرتا عن تدميرهما ووقوع قتلى وجرحى.

    وذكر أن قتلى وجرحى آخرين سقطوا من "أنصار الله"، بقصف طيران التحالف تجمعاً لمقاتلي الجماعة وعربةً تحمل ذخائر في القرعة شرق العبيسة.

    ولفت إلى إصابة القيادي في "أنصار الله" مالك مرشد، بغارة لطيران التحالف استهدفت آلية في قرية الحوج شرق العبيسة، أوقعت قتلى من مرافقيه.

    من جانبها أعلنت جماعة "أنصار الله" مقتل وإصابة عشرات من الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، بمواجهات قبالة منفذ حدودي دولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

    أنصار الله
    © AP Photo / Hani Mohammed
    بعد أن فقدت مواقع استراتيجية... "أنصار الله" تشن هجوما على الجيش اليمني
    وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة، أن الجيش اليمني شن 3 هجمات واسعة من عدة مسارات على مواقع للجماعة قبالة منفذ علب الحدودي في عسير.

    وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" أحبطوا زحف القوات اليمنية، التي ساندها طيران التحالف بـ 10 غارات، دون إحراز تقدم ميداني.

    وحسب "المسيرة"، سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش خلال تصدي مقاتلي الجماعة لزحوف الجيش اليمني، وتم إعطاب 6 مدرعات للمهاجمين.

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

    وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

    انظر أيضا:

    الجيش اليمني يعلن مقتل 14 من "أنصار الله" في حجة
    "أنصار الله" تتهم التحالف باحتجاز 4 سفن نفطية
    زلزال وكاتيوشا... "أنصار الله" تعلن عن قصف صاروخي كثيف على جنود السعودية
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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, أنصار الله, السعودية, مواجهات
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