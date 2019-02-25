أول رد لبناني على قرار بريطانيا بشأن تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية

صرح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن مقترح القرار الذي تعده الحكومة البريطانية بتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية بالكامل، بما يشمل الحزب السياسي، لن يكون له أثر سلبي مباشر على لبنان.

وقال باسيل مساء اليوم الاثنين في تصريحات صحفية نقلتها قناة الميادين "قرار بريطانيا بشأن حزب الله لن يكون له أثرا مباشرا على لبنان، واعتدنا عليه من عدة دول أخرى".

© AP Photo / Bilal Hussein بريطانيا: مسودة قرار بحظر "حزب الله" ووصفه كيانا إرهابيا

وأضاف باسيل "لو وقف العالم كله وقال عن المقاومة إرهابا فإن ذلك لا يجعلها كذلك"، لافتا إلى أنه "تلقى اتصالات من مسؤولين بريطانيين أكدوا أنهم لا يرغبون في أن يؤثر الموضوع على العلاقات الثنائية".

ووفقا للقرار المرتقب، تصبح العضوية في "حزب الله" أو "أنصار الإسلام" أو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي للحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد: "حزب الله يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ونحن لم نعد نميز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي، لذلك، فقد اتخذت قرار حظر الحزب بالكامل".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن فرنسا لن تضع أي حزب لبناني ممثل في الحكومة على قوائم الإرهاب، مشيرا إلى أن باريس تعتبر الجناح العسكري لـ"حزب الله" تنظيما إرهابيا، لكنها تتحاور مع الجناح السياسي الممثل في البرلمان.