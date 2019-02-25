قطر تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة و"طالبان"

استضافت دولة قطر، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" الأفغانية.

ووفقا لوزارة الخارجية القطرية، تأتي الجولة استكمالا للمحادثات السابقة بين الطرفين التي جرت خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

وترأس المحادثات السفير مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، والملا عبد الغني برادر نائب قائد حركة "طالبان" للشؤون السياسية رئيس مكتب الحركة السياسي، وزلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان.

ورحبت دولة قطر، التي تتولى دور الوساطة، بجولة المحادثات الحالية بين الولايات المتحدة و"طالبان"، واعتبرتها تطورا مهما في محادثات السلام في أفغانستان.

وعبرت قطر عن أملها في أن تحقق المحادثات النتائج المرجوة منها، والتي تهدف لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.