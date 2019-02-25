بالصور... رئيس الوزراء المصري يشهد بدء صب خرسانة أطول برج في أفريقيا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بدء صب الخرسانة الخاصة لأطول برج في القارة الأفريقية، وذلك في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلق مدبولى قائلا "هذا حدث تاريخي، يدعو للفخر، وبكل المقاييس الهندسية يعد معجزة، ويعبر عن مصر الحديثة، وحسبما قال مسؤولو الشركة الصينية المنفذة للمشروع، هذه أول مرة يحدث صب خرسانة بهذا الحجم، ولأكثر من 3 أيام متواصلة خارج الصين"، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

وأضاف البيان الذي نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري، أن "صب الخرسانة لهذا البرج الأيقوني، الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 385 مترا، سيستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، ومشروع المنطقة المركزية للأعمال تم تصميمه بشكل رفيع المستوى؛ ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي، كما وضع معيارا لأية تطورات مستقبلية لهذه المكانة الرفيعة".

وأشار إلى أن "شركة "CSCEC" الصينية ـ وهي أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج ناطحات السحاب على مستوى العالم ـ تقوم بتنفيذ الأبراج بتقنيات عالية تحقق مُعدلات تنفيذ غير مسبوقة، وقد قامت بتنفيذ وصب اللبشة المسلحة للبرج (CO2، وهو أحد الأبراج بالمشروع) بكمية 8.000 متر مكعب بالصب المستمر لمدة 48 ساعة، وتقوم اليوم بالبدء في صب لبشة البرج الأيقوني بكمية 18.000متر مكعب بالصب المستمر لمدة 80 ساعة، وهي معدلات قياسية تضع معياراً جديداً لمعدلات صب الخرسانة المسلحة".

وقال وزير الإسكان المصري إنه تم تخطيط وتصميم منطقة الأعمال المركزية "CBD" على أن تكون جوهرة التاج في العاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ توفر مجمعا متعدد الاستخدامات منها ما هو إداري، وما هو تجاري، وترفيهي، وفندقي، وآخر سكني، وهو ما سيؤهل المنطقة لتصبح رمزا للحضارة والتقدم الإقليميين.

وأضاف الوزير أن المشروع يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مطلا على كافة الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533.041 متر مربع، لافتا إلى أن إجمالي مساحة المباني فيه تبلغ 1.709.330 متر مربع، موزعة على عدد 20 مبنى.

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه قد روعي في التخطيط والتصميم وضع المباني وارتفاعاتها بعد دراسة تيارات الهواء وتأثير المباني بعضها البعض والوصول إلى أنسب المواقع للارتفاعات المختلفة، والتي تبدأ من 60 مترا حتى الوصول إلى البرج الأيقوني.