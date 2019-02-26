عشرات القتلى بقصف طيران التحالف منصة صواريخ ومعسكرا للحوثيين

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، مساء الاثنين، مقتل وإصابة العشرات من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بقصف جوي شنه التحالف العربي، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن "طيران التحالف شن فجر اليوم الاثنين، عدداً من الغارات على منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكراً تدريبياً تابعا لمليشيا الحوثي، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شرق محافظة صعدة".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais الحكومة اليمنية ترد على زعيم "أنصار الله" وتكشف عن صفقة للإفراج عن شقيق الرئيس

وأضاف أن "الغارات أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا وجرح آخرين".

وكان طيران التحالف نفذ أمس الأحد، 12 غارة على منطقتي وادي آل أبو جبارة والبقع في مديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية باقم شمال صعدة.

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.