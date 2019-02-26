عشرات القتلى بقصف طيران التحالف منصة صواريخ ومعسكرا للحوثيين

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن "طيران التحالف شن فجر اليوم الاثنين، عدداً من الغارات على منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكراً تدريبياً تابعا لمليشيا الحوثي، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شرق محافظة صعدة".
وكان طيران التحالف نفذ أمس الأحد، 12 غارة على منطقتي وادي آل أبو جبارة والبقع في مديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية باقم شمال صعدة.
وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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