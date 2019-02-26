جنبلاط يعلق على استقالة ظريف

علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، مغردا على صفحته الرسمية على "تويتر" بشأن استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من منصبه.

وقال جنبلاط: "ستفقد الدبلوماسية الإيرانية أبرز رموزها ألا وهو محمد جواد ظريف الذي كان مهندس الاتفاق النووي بين ايران والغرب".

ستفقد الدبلوماسية الايرانية ابرز رموزها الا وهو محمد جواد ظريف الذي كان مهندس الاتفاق النووي بين ايران والغرب. انه ضحية المتشددين في الجمهورية الاسلامية الذين عارضوا التسوية اساسا ويتحكمون بالقرار وبين الصقور في امريكا واسرائيل الذين يرفضون مبدأ التسوية.هذه ملاحظات مراقب pic.twitter.com/ZAFN4wSu22 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 26, 2019

وأضاف جنبلاط، قائلا: "ظريف ضحية المتشددين في الجمهورية الإسلامية الذين عارضوا التسوية أساسا ويتحكمون بالقرار وبين الصقور في أميركا وإسرائيل الذين يرفضون مبدأ التسوية. هذه ملاحظات مراقب".

وكان ظريف قد قدم استقالته من منصبه، يوم أمس الاثنين، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام".