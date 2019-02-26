عبد الملك الحوثي يهدد الإمارات... ويتهمها باتباع سلوك "الشيطان"

أطلق زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، تحذيرا إلى قوات التحالف العربي بشكل عام والإمارات بشكل خاص، واصفاً ما تقوم به الدولة العربية بالسلوك "الجاهلي والشيطاني".

وأعلن الحوثي في خطاب عبر قناة "المسيرة"، استعداد جماعة "أنصار الله"، لاتخاذ خطوات أولية من طرف واحد في سبيل تنفيذ اتفاق سحب القوات من ميناء الحديدة الاستراتيجي غرب اليمن.

واتهم الحوثي، التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالتهرب من المسؤوليات المترتبة عليه بموجب الاتفاق المبرم في السويد بشأن الحديدة.

© AP Photo / Hani Mohammed الحوثي يتهم الطرف الحكومي بالتهرب من تنفيذ اتفاق السويد

وقال زعيم الحوثيين: "إذا عادوا للتصعيد العسكري في الحديدة فلدينا خيارات للرد لا أحبذ الحديث عنها".

وألقى زعيم "أنصار الله" بمسؤولية خرق الاتفاقات المبرمة في السويد بشأن ملف تبادل الأسرى والاقتصاد وتسهيل إيصال المساعدات إلى محافظة تعز، على كاهل قوات التحالف.

واتهم الحوثي دول التحالف، وخصوصا الإمارات بشكل صريح، على العمل "لإثارة النعرات العنصرية والمناطقية باستخدام التكفيريين"، واصفا هذا بـ"سلوك جاهلي وشيطاني بعيد كل البعد عن الإسلام".

وأتم الحوثي "أنصح الإمارات بعدم العودة لمسار التصعيد العسكري. العدو واجه صعوبات عسكرية في الحديدة وواجه مشاكل على مستوى السمعة في العالم".

ووقعت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن جولة السلام في ستوكهولم، اتفاقات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.