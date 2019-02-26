الإمارات تدعم اليمن من أجل هذه الخطة... والسعودية تتبعها

أكدت الإمارات العربية المتحدة دعمها لليمن، وذلك من أجل العمل الإنساني في البلد الذي يعاني صراعا مسلحا منذ سنوات.

وأعلنت ريم الهاشمي، وزير الدولة الإماراتية لشؤون التعاون لدولي عن تخصيص بلادها مبلغ 500 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن.

© AP Photo / Nariman El-Mofty السعودية تعلن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل الخطة الأممية في اليمن

كما تبرعت السعودية بنفس الرقم لليمن، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

وتبرعت الكويت بملبلغ 250 مليون دولار لدعم العمل الإنساني أيضا.

كان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.

ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وفدي الحكومة والحوثيين بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وإلى الاحترام الكامل من جانب جميع أطراف وقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، والذي دخل حيز النفاذ في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد الحوثيين، منذ مارس/آذار 2015، وتشارك الإمارات في هذا التحالف.