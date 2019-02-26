تحذير من أمن الدولة لمواطني السعودية (فيديو)

أرسلت الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، تحذيرا للمواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وجاء التحذير من "الترويج للصور السلبية النمطية عن أي مجتمع بدافع التسلية".

رسم صورة نمطية سلبية عن أي مجتمع أحد الأساليب الإعلامية التي ينتهجها الأعداء، والمحزن، حين يقوم بعض أفراد المجتمع المستهدف بتداول تلك الرسائل بحجة التسلية، غير مدركين للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة.

ولذلك فمن الواجب التوقف عن تداولها حتى لا يكونوا أداة للعدو. pic.twitter.com/SGdLu1pax7 — الإدارة العامة لمكافحة التطرف (@ce_pss) February 25, 2019

وأشار الجهاز الأمني السعودي إلى أن مثل هذا الأمر يجري دون "إدراك للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة".

وشدد أمن الدولة في السعودية على أن الواجب يفرض التوقف عن تداول مثل هذه الصور السلبية "حتى لا يكون الشخص أداة للعدو".