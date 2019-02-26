اليمن... "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف شرق الحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH غريفيث: فرص السلام في اليمن مرتفعة

القاهرة — سبوتنيك . وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة أسقطوا طائرة استطلاع للتحالف بعد خرقها لـ" اتفاق السويد " وتنفيذها مهام عدائية في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن العملية.

واتهمت "أنصار الله" الجيش اليمني بإطلاق 74 قذيفة مدفعية على منطقة الفازة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، واستهداف أحياء متفرقة في منطقة 7 يوليو والمطار وكلية الطب في مدينة الحديدة بأكثر من 53 قذيفة.