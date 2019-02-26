افتتاح مقر جديد للاتحاد الأوروبي في لبنان (فيديو)

استقبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن المشترك في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وشهد الحريري وموغريني، مراسم افتتاح المقر الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان، اليوم الثلاثاء 26 فبراير/ شباط.

السراي الكبير قبل ظهر اليوم: رعاية افتتاح المقر الجديد للاتحاد الأوروبي في #لبنان، واستقبال المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في #الاتحاد_الأوروبي فيديريكا موغريني @FedericaMog، والسكرتيرة التنفيذية للاسكوا في لبنان رلى دشتي @EscwaES #أحداث_اليوم pic.twitter.com/sFItS2bhpr — Saad Hariri (@saadhariri) February 26, 2019

ونشر لرئيس الوزراء اللبناني مقطع فيديو يرصد لحظات الافتتاح، التي حضرتها فيدريكا موغيريني، إضافة إلى السكرتيرة التنفيذية لمنظمة "الاسكوا" التابعة للأمم المتحدة في لبنان رلى دشتي.

"We have a long history of friendship between Europeans and Lebanese that goes back thousands of years" @FedericaMog inaugurates new EU delegation in Beirut together with PM @saadhariri 🇪🇺🇱🇧 pic.twitter.com/h9xr3q7Cal — European External Action Service — EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 26, 2019

وكتب الحريري على "تويتر": "رعاية افتتاح المقر الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان، واستقبال المفوضة العليا للسياسة الخارجية والسكرتيرة التنفيذية لـ(الاسكوا) في لبنان".

وقالت موغريني على "تويتر": "إن زيارتي إلى لبنان تؤكد العلاقات القوية مع لبنان، والتزام الاتحاد الأوروبي تجاه استقرار لبنان، والشراكة المبنية على القيم والمصالح المشتركة".

وكتبت في تدوينة أخرى "لدينا تاريخ طويل من العلاقات يمتد لآلاف السنين".