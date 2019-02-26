الحوثي يرد على ترامب: داني خطفته جماعة إرهابية وإعلانك مغالطة لتغطية فشل

علق رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحرير مواطنه داني بورش، الذي كان مختطفا في اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الحوثي، في تغريدتين عبر موقع "تويتر": "داني ظل منذ اختطافه من جماعة إرهابية تتبع دول العدوان في مناطق تحت سيطرة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائهم حتى أعلن ترامب عنه أمس".

وأضاف: "الحادثة تؤكد دعمهم للإرهاب، والتستر على مليشيات إرهابية".

وتابع: "إعلان ترامب على إنه إنجاز فيه مغالطة للتغطية على فشل إدارته وتخليها عن داني هذه الفترة".

#داني

ظل منذاختطافه من جماعةارهابيةتتبع دول العدوان في مناطق تحت سيطرةالعدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفائهم حتى

أعلن ترامب عنه أمس

والحادثةتؤكد دعمهم للارهاب

والتستر ع مليشيات ارهابيةوإعلان

ترامب على انه انجاز فيه مغالطةللتغطيةع فشل إدارته وتخليهاعن داني هذه الفترة١_٢ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 26, 2019

واستطرد: "ربما أن عدم الإفصاح عن أين وكيف تمت الصفقة الخوف من أن لا يمرر الرأي العام الأمريكي مثل هذه التصريحات، خصوصا مع التباين الواضح في السياسات الأمريكية والتي برزت للعلن من خلال الإغلاق والجدار، أو من خلال نقد حلفاء أمريكا بسبب مجاعة اليمن وخاشقجي".

ربما أن عدم الإفصاح عن أين وكيف تمت الصفقة

الخوف من أن لايمرر الراي العام الأمريكي مثل هذه التصريحات

خصوصامع التباين الواضح في السياسات الأمريكيةوالتي برزت للعلن من خلال الإغلاق والجدار،أو من خلال نقدحلفاء أمريكا بسبب مجاعةاليمن وخاشقجي 2-2

رابط عن الحادثةhttps://t.co/RSdlxKjAEX — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 26, 2019

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الاثنين الماضي، تحرير مواطن أمريكي كان محتجزا في اليمن، كما شكر الإمارات على دورها في ذلك.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "يشرفني اليوم أن أعلن أن داني بورش، وهو مواطن أمريكي احتجز رهينة في اليمن لمدة 18 شهراً، قد تم تحريره وجمع شمله مع زوجته وأطفاله. أقدر دعم الإمارات العربية المتحدة في عودة داني إلى الوطن".

It is my honor today to announce that Danny Burch, a United States citizen who has been held hostage in Yemen for 18 months, has been recovered and reunited with his wife and children. I appreciate the support of the United Arab Emirates in bringing Danny home… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019