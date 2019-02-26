تسجيل
00:44 27 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    محمد علي الحوثي

    الحوثي يرد على ترامب: داني خطفته جماعة إرهابية وإعلانك مغالطة لتغطية فشل

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    علق رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحرير مواطنه داني بورش، الذي كان مختطفا في اليمن.

    القاهرة- سبوتنيك. وقال الحوثي، في تغريدتين عبر موقع "تويتر": "داني ظل منذ اختطافه من جماعة إرهابية تتبع دول العدوان في مناطق تحت سيطرة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائهم حتى أعلن ترامب عنه أمس".

    وأضاف: "الحادثة تؤكد دعمهم للإرهاب، والتستر على مليشيات إرهابية".

    وتابع: "إعلان ترامب على إنه إنجاز فيه مغالطة للتغطية على فشل إدارته وتخليها عن داني هذه الفترة".

    واستطرد: "ربما أن عدم الإفصاح عن أين وكيف تمت الصفقة الخوف من أن لا يمرر الرأي العام الأمريكي مثل هذه التصريحات، خصوصا مع التباين الواضح في السياسات الأمريكية والتي برزت للعلن من خلال الإغلاق والجدار، أو من خلال نقد حلفاء أمريكا بسبب مجاعة اليمن وخاشقجي".

    كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الاثنين الماضي، تحرير مواطن أمريكي كان محتجزا في اليمن، كما شكر الإمارات على دورها في ذلك.

    وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "يشرفني اليوم أن أعلن أن داني بورش، وهو مواطن أمريكي احتجز رهينة في اليمن لمدة 18 شهراً، قد تم تحريره وجمع شمله مع زوجته وأطفاله. أقدر دعم الإمارات العربية المتحدة في عودة داني إلى الوطن".

    وأضاف، "يعكس تحرير داني أفضل ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة مع شركاؤها. نعمل كل يوم لإعادة الأمريكيين إلى بلادهم. كما نحافظ على التعاون الدائم والمكثف الدبلوماسي والاستخباراتي وإنفاذ القانون داخل حكومة الولايات المتحدة مع شركائنا في الخارج".

    وأوضح أن:

    استعادة الرهائن الأمريكيين تعد من أولويات إدارته، وأنه بإطلاق سراح داني، فقد تم تحرير 20 أسيرا أمريكيا منذ فوزه في الانتخابات.

    وتابع، "لن نرتاح وسنواصل عملنا حتى نعيد جميع الرهائن الأمريكيين إلى وطنهم".



    انظر أيضا:

    اليمن... "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف شرق الحديدة
    السعودية والكويت والإمارات يدعمون اليمن بمليار و250 مليون دولار
    السعودية تعلن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل الخطة الأممية في اليمن
    بتوجيه عسكري من ولي العهد... خالد بن سلمان يتحرك تجاه اليمن
    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    روبوت موسيقار (ZTE) يعزف على البيانو في معرض المؤتمر العالمي للموبايل 2019 في برشلونة، إسبانيا 25 فبراير/ شباط 2019
    هواتف قابلة للطي وروبوتات تعزف على البيانو...معرض للتقنيات الحديثة في برشلونة
    بوروشنكو يوقع على قانون عدم السماح لتواجد المراقبين الروس في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية
    أوكرانيا تمنع المراقبين الروس من المشاركة في انتخاباتها
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك