رد شديد اللهجة من مصر على تصريحات أردوغان ضد السيسي

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء 27 فبراير/ شباط، بيانا شديد اللهجة، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقمة العربية الأوروبية التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY تركيا تشن هجوما قويا على السيسي وقادة خليجيين وأوروبيين

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية، تنطوي بشكل جلي على حقد، بل وتعبر عن مواصلة احتضانة لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها".

وأضاف البيان: إن "مثل تلك المهاترات تأتي من جانب من قام بحبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى وجود ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي داخل تركيا".

وأشار المتحدث بإسم وزارة الخارجية، في رده على تصريحات أردوغان، إلى أنه "وخلال الأسبوعين الماضيين فقط، تم إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركي، وكذلك إصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحفيين ورموز المجتمع المدني، وكذلك مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الحكم الصادر مؤخرا ضد 16 شخصا بعقوبة السجن المؤبد، ومنهم المدافعون عن الحريات المدنية، إلى جانب عدد من الصحفيين المعارضين نتيجة ممارسة حقوقهم فى حرية التعبير والتجمع السلمي".

واختتم البيان: إن "ما اقترفه أردوغان قد امتد كذلك إلى الحكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا، وذلك بسبب توقيعهم عريضة في عام 2016، والتي تدعو إلى إنهاء النزاع المستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية والأكراد، مشددا على أن هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي.

وكانت الرئاسة التركية، هاجمت مجددا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما هاجمت قيادات أوروبية وخليجية من المشاركين في القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عبر حسابه على تويتر، صورة 9 أشخاص، أُعدموا الأسبوع الماضي في مصر، بعد اتهامهم باغتيال النائب العام المصري هشام بركات. وقال: "الأطفال التسعة الذين أعدمهم نظام السيسي الذي يشيد به بعض الدول الغربية والخليجية. عار عليهم جميعا. كلهم مشاركون في هذه الجريمة".

The nine young kids executed by the Sisi regime hailed by some Western and Gulf countries.

Shame on them all. They are all complicit in this crime. pic.twitter.com/GZjOfgjhyy — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 24, 2019

وفي تغريدة أخرى، وجه الناطق باسم أردوغان حديثه إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك والممثلة العليا للشؤون السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديركا موغريني، قائلا: "السيسي أعدم 9 أشخاص صغار، وآخرين ليصل عددهم الإجمالي إلى 46، وما زلتم تحضرون القمة الأوروبية العربية في مصر؟ أين هي مبادئكم وقيمكم؟ عار عليكم جميعا".

Sisi executes 9 young people (and others, all together 46) and you still attend the EU-League of Arab States summit in Egypt?@JunckerEU @eucopresident@FedericaMog

Where are your values and principles?

Shame on you all. https://t.co/0xEA12R1DM — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 24, 2019

© Sputnik . Valeriy Melnikov أردوغان يهاجم السيسي ويضع شرطا للقائه

​يأتي ذلك، بعد يومين من تصعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الأزمة مع مصر، وهاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكلمات "غير مسبوقة". وقال أردوغان، في حوار متلفز، مساء السبت الماضي، إن "السلطات المصرية أعدمت 42 شخصا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم 9 شبان الأسبوع الماضي". وأضاف "هذا لا يمكن قبوله"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وردت مصر، عن طريق وزير خارجيتها سامح شكري، قائلا إن الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما يكون مقصودا في هذا التوقيت. وأضاف شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "MBC مصر": "نبتعد عن مثل هذه الأساليب، ولن ننزلق إلى هذا المستوى".

وأوضح: "هذه محاولة مقصودة للفت الأنظار بعيدا عما يحدث اليوم في مصر من استضافة القمة العربية الأوروبية والذي يعكس دور مصر المحوري". وتابع: "لن نرد على مثل هذه التصريحات لأننا مشغولون بما هو أهم من ذلك بكثير ومن أي أحقاد".