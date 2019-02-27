قتلى وجرحى في حريق هائل بمحطة قطارات القاهرة الرئيسية

وقالت صحف محلية إن قتلى وجرحى سقطوا جراء اصطدام قطار بأحد أرصفة محطة القطار الرئيسية في القاهرة.
تكدسات مرورية بشارع رمسيس بسبب نشوب حريق في محطة مصرhttps://t.co/LcTOXyIamN pic.twitter.com/wETgVAai2I— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) February 27, 2019
وأوقفت هيئة السكة الحديد المصرية حركة القطارات بالمحطة، وتم فرض طوقا أمنيا حول موقع الحريق.
وانتشرت سيارات الإطفاء في محيط المحطة، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين والقتلى.
ونقلت بوابة الأهرام، عن أحد المصادر الأمنية، تأكيد أن الانفجار وقع بسبب اصطدام القطار برصيف المحطة، مما أدى لانفجار خزان الوقود الخاص به.
وقال مدير مستشفى السكة الحديد د.محمد السعيد، إن المستشفى استقبال حالة وفاة و22 مصابا حتى الآن، حسب بوابة أخبار اليوم.
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