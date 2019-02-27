20 قتيلا وعشرات المصابين في حريق بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة (صور وفيديو)

وقع 20 قتيلا وعشرات المصابين، في حريق بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وأكد التليفزيون المصري سقوط 20 قتيلا و40 مصابا جراء اصطدام قطار بأحد أرصفة محطة القطار الرئيسية في القاهرة.

#محطه_مصر. بتفرج على البث الحي الان على اسكاي نيور. ع الهاتف.

رحمة الله على شهداء محطة قطار مصر — رمسيس. pic.twitter.com/sE4j69JWyt — HAMADA ALJAMEEL (@HAMADAELJAMEEL1) February 27, 2019

​وأوقفت هيئة السكة الحديد المصرية حركة القطارات بالمحطة، وتم فرض طوقا أمنيا حول موقع الحريق.

وانتشرت سيارات الإطفاء في محيط المحطة، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين والقتلى.

ونقلت بوابة الأهرام، عن أحد المصادر الأمنية، تأكيد أن الانفجار وقع بسبب اصطدام القطار برصيف المحطة، مما أدى لانفجار خزان الوقود الخاص به.