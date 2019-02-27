وزير الطاقة السعودي يرد على ترامب ويؤكد أن دول أوبك تتبع نهجا متوازنا

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن أوبك وشركاءها "يأخذون الأمور ببساطة" وذلك ردا على تغريدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فيها من منتجي النفط تخفيف جهود تعزيز أسعار الخام.

وبحسب "سي.إن.بي.سي"، قال الفالح في الرياض عندما طُلب منه التعليق على تغريدة ترامب هذا الأسبوع "نأخذ الأمور ببساطة. الدول الخمس والعشرون تنتهج نهجا بطيئا ومحسوبا. كما أثبت النصف الثاني من العام الماضي، ما يهمنا هو استقرار السوق أولا وقبل كل شيء".

يتبع…