أكثر من 820 لاجئا سوريا يعودون إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من 820 لاجئا قد عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

موسكو-سبوتنيك. قال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 824 لاجئا إلى أرض الوطن من الدول الأجنبية، من بينهم 127 لاجئا (38 مرأة و65 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ

© Sputnik . Firas al-Ahmad عودة نحو 100 لاجئ سوري من الأردن ولبنان خلال 24 ساعة الماضية

بالإضافة إلى 697 شخصا (309 امرأة و255 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

ومن جانب آخر، أفاد المركز أن 67 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وأكد البيان أيضا أن مواطني قرية الصالحية بريف دير الزور تلقوا مساعدات طبية.

يذكر أنه وفقا للمركز فإن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري واصلت خلال الــ 24 الساعة الأخيرة تطهير الأراضي والمنشآت من الألغام، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 26 عبوة قابلة للانفجار.