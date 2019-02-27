طيران الخليج البحرينية تعلن وقف كل الرحلات من وإلى باكستان بأثر فوري

العالم العربي انسخ الرابط 2 0

طيران الخليج البحرينية تعلن وقف كل الرحلات من وإلى باكستان بأثر فوري

يتبع…