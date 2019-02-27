أول تعليق من رئيس الوزراء المصري على حادث انفجار قطار في رمسيس

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 27 فبراير/شباط، أول تعليق على حادث انفجار قطار في محطة رمسيس بالعاصمة المصرية.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المصرية إن الحكومة وجهت بضرورة تشكيل لجنة فنية على أعلى درجة بجانب التحقيقات التي ستجريها النيابة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... اللحظات الأولى لانفجار قطار في محطة رمسيس

وتابع: "سنشكل لجنة فنية على أعلى درجة، لتحديد من المسؤول ومحاسبة أي مخطئ حساب عسير".

ومضى بقوله: "روح المواطن المصري عزيزة على الحكومة ولن نتهاون ضد أي مخطئ أو مقصر".

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه تلقى مكالمة من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتحديد المتسبب في تلك الحادثة لتحمل المسؤولية في ذلك الحادث الأليم.

وأردف

كفانا نزيف دماء في تلك المنظومة، لضمان حقوق أهالينا وأولادنا الذين توفوا أو أصيبوا في ذلك الحادث الأليم.

ولقي نحو 20 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 40، في حريق بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت صحف محلية إن قتلى وجرحى سقطوا جراء اصطدام قطار بأحد أرصفة محطة القطار الرئيسية في القاهرة.

وأوقفت هيئة السكة الحديد المصرية حركة القطارات بالمحطة، وتم فرض طوق أمني حول موقع الحريق.

وانتشرت سيارات الإطفاء في محيط المحطة، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين والقتلى.

ونقلت "بوابة الأهرام"، عن أحد المصادر الأمنية، تأكيد أن الانفجار وقع بسبب اصطدام القطار برصيف المحطة، مما أدى لانفجار خزان الوقود الخاص به.