شهود عيان: المواطنون كانوا يجرون والنار مشتعلة في أجسادهم

أكد شهود عيان من محطة قطار القاهرة الرئيسية، أن حادث القطار اليوم الأربعاء كان مفاجئا.

وقال أصحاب الأكشاك على رصيف 6 الذي وقع الحادث فيه، إن صوت الاصطدام كان عاليا ومفاجئا لهم.

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٨ فبراير٢٠١٥ مجزرة الدفاع الجوى

٢٧فبراير٢٠١٩ حريق محطة مصر — Kareem El-Bialy (@kareemelbialy96) February 27, 2019

وأكدوا أنهم شاهدوا المواطنين يفرون بعد اشتعال النيران بهم وقاموا بإطفاء البعض فيما لم يتمكنوا من نجدة الآخرين.

واصطدم قطار في محطة مصر بالرصيف، مما أدى لانفجار خزان الوقود الخاص به، وحدوث حريق هائل.

وأكد مصدر بالهلال الأحمر لـ"سبوتنيك" سقوط 20 قتيلا و40 مصابا في الحادث.

وقال شهود عيان إن عربة جر القطار جاءت من ورش التجهيز والتشغيل اليومي بشكل مباشر تجاره الرصيف، على سرعة نحو 80 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة مرتفعة جدا بالنسبة لدخول المحطة، مؤكدين أنه لم يكن هناك سائقا للقطار.