إسرائيل ستضرب "حزب الله" بأسلحة غير اعتيادية

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي أن دولته قد تلجأ إلى استخدام أسلحة "غير عادية" ضد لبنان و"حزب الله" في حال قيام الأخير بهجوم على تل أبيب.

© AFP 2018 / LOUAI BESHARA حزب العمال البريطاني: على الحكومة تبرير حظر "حزب الله" بالكامل

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي خلال مقابلة مع موقع " إندبندنت عربية " إن إسرائيل جاهزة لاستخدام أسلحة غير عادية ضد " حزب الله " في حال هجومه على إسرائيل. ورفض الكشف عن هذه الأسلحة.

كما أعرب المسؤول الإسرائيلي عن سعادته من قرار بريطانيا إدراج الحزب بشقيه العسكري والسياسي على لائحة الإرهاب.

وأشار إلى أن تل أبيب تراقب الحزب عن كثب، ولن تتوانى عن ضربه إذا ما تجرأ وهاجم إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي يملك تقنيات وأسلحة غير اعتيادية من شأنها إلحاق ضرر غير مسبوق وغير متوقع بالحزب والبنية التحتية اللبنانية التي تحتضن الحزب، خاصة في الضاحية الجنوبية وبعض مناطق الجنوب اللبناني".

وشدد في الوقت ذاته على أن "حكومة لبنان بشراكتها مع الحزب تضع نفسها في موقف حرج لأن قرار بريطانيا سيؤثر على تمويل حكومة لبنان، وعلى التعامل معها مستقبلا".

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي أنه إذا حذت دول أوروبية أخرى حذو بريطانيا بعدم التفريق بين الشق السياسي والشق العسكري للحزب، فإن حكومة لبنان ستكون في مأزق حرج.