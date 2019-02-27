الجيش الإسرائيلي يقتحم رام الله ويعتقل قياديا في "فتح"

اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي، والمحامي طارق برغوث، من مدينة رام الله، بدعوى ضلوعهما في "أنشطة تحريضية".

رام الله — سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوة من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزل المحامي برغوث قبل أن تقتحمه وتعتقل صاحب المنزل والزبيدي الذي كان موجود في المنزل، كما صادرت القوة سيارة برغوث.

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وبحسب موقع "0404" الإسرائيلي، فإن اعتقال الزبيدي وبرغوث "جاء على خلفية تورطهما في أنشطة تحريضية جديدة".

ووقعت، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رام الله، مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود القوة الذين أطلقوا وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق في وقت اعتدى فيه الجنود على صحافيين فلسطينيين كانوا متواجدين في المكان.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت، فجر اليوم، 34 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس بينهم المحافظ عدنان غيث.