الجبير يرفض الإجابة عن سؤال حول مقتل خاشقجي

امتنع عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عن الرد على سؤال وجهته "رويترز" مرتين، عما إذا كانت المملكة ستتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي.

وصرح الجبير أمام مجلس حقوق الإنسان بأن السعودية ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة لتحقيق تقوده الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي، حسبما ذكرت "رويترز".

© AFP 2018 / Fayez Nureldine هيلة الفراج... أول معلقة رياضية في تاريخ السعودية

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر/ تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.