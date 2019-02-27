طيران الإمارات تلغي رحلاتها الجوية لباكستان وأفغانستان

صرحت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الشركة ألغت جميع الرحلات الجوية لباكستان وأفغانستان اليوم وغدا؛ بسبب إغلاق المجال الجوي في البلدين، حسبما قالت الشركة.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الشركة دعت الركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات الاتصال مع وكلاء سفرياتهم، أو مع حجوزات طيران الإمارات لتغيير مواعيد أو خطط سفرهم نظراً لإغلاق المجال الجوي الباكستاني.

وقالت المتحدثة إن "الشركة تعتذر عن أي إزعاج تسببت به هذه الأوضاع الخارجة عن إرادتها، وتؤكد أن سلامة ركابها وأطقمها لها الأولوية دائما. كما تؤكد أنها تراقب الأوضاع عن كثب، وسوف توافي عملائها الكرام بأي تطورات".

وكانت شركة طيران الخليج الوطنية البحرينية، قالت في بيان، اليوم الأربعاء، إنها أوقفت كل الرحلات من وإلى باكستان.

وبدأت الأوضاع تتوتر عند الحدود الباكستانية الهندية بعد استهداف سلاح الجوي الهندي لمعسكر تابع لمسلحي تنظيم "جيش محمد" داخل القسم الباكستاني من منطقة جامو وكشمير. وقد اعترف هذا التنظيم بمسؤوليته عن الهجوم على حافلة كانت تقل أفرادا من الجيش الهندي داخل القسم الهندي من جامو وكشمير، وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر من 40 عسكريا.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن 12 طائرة هندية من طراز "ميراج-2000" شنت غارات على معسكر "جيش محمد"، وأن نحو 300 مسلحا تابعا لهذا التنظيم لقوا مصرعهم.