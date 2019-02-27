الاستخبارات العراقية تعلن القبض على مجموعة من عناصر أمن "داعش"

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة تابعة لجهاز أمن تنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تعمل على جمع المعلومات عن القطعات الأمنية والمواطنين المتعاونين معها.

وذكر بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية، إنه "بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 من الإطاحة بمجموعة مكونة من 8 إرهابيين تعمل كعناصر أمنية لعصابات داعش الارهابية بعد نصب كمائن محكمة لهم".

وأضاف البيان: "هذه المجموعة كانت تقوم بجمع المعلومات عن قطعاتنا الأمنية والمواطنين المتعاونين معها".

وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب".

يذكر أن العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، ولكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق، التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.