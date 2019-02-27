وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يصل موسكو نهاية الشهر المقبل

أعلن رئيس الهيئة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني الدكتور ناصر الخبجي، اليوم الأربعاء، عن عزم وفد من المجلس زيارة روسيا في نهاية شهر آذار/ مارس.

موسكو — سبوتنيك. وقال الخبجي في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "التقيت بالسفير الروسي الشهر الماضي في الرياض، وهناك مشاورات وتواصل مع الجانب الروسي ولدينا زيارة في نهاية شهر آذار/ مارس إلى روسيا وهناك زيارة أخرى بداية مارس إلى بريطانيا وزيارات دولية أخرى".

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في سياق متصل، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمَان، الوفد التفاوضي للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الخبجي.

وقال الانتقالي الجنوبي عبر موقعه إن "اللقاء ناقش جهود المبعوث الأممي لاستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية، وتطرق إلى التطورات على الساحة الجنوبية".

يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، كان قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف اليمنية، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد أن فشلت جهود الأمم المتحدة، في إطلاق مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، بعد تعثر وصول وفد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في الموعد المقرر لهذه المشاورات في 6 سبتمبر/أيلول الماضي.