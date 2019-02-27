قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم: الجزائر تتعرض للجيل الخامس من الحروب

ورغم تعزيز الشرطة لتواجدها في الجامعات، إلا أن الطلاب خرجوا في مظاهرات، وكسروا الطوق الأمني الذي فرضته قوات الشرطة حول محيط جامعاتهم، وردت الشرطة بتوقيف عدد من الطلبة.
وقال وليد بن قرون، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إن "خروج المظاهرات في الجزائر يعني أنها من كبرى الديمقراطيات في العالم وفي الشرق الأوسط"، قائلا "في حزب التحرير الوطني لا ننزعج من تعبير أي مواطن جزائري عن رأيه حتى وإن كان مخالفا لنا".
وبرر بن قرون اتهامات الحكومة بأن المتظاهرين انساقوا وراء دعوات مشبوهة بأنها "لم يدعو لها أي حزب سياسي أو شخصية وطنية"، مشيرا إلى أن "الجزائر تتعرض إلى حرب من الجيل الخامس يستخدم فيها الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المدعومة من الخارج".
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