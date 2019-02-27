الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبال استراتيجية في صعدة

حقق الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، اليوم الأربعاء، تقدما جديدا بمعارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأفاد موقع "26 سبتمبر" بأن "القوات تمكنت من تحرير سلسلة جبال جشيران الاستراتيجية الممتدة بطول 20 كيلومترا من كتاف إلى البقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور".

وأضاف أن "المعارك خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا (الحوثيين)، بالإضافة إلى السيطرة على مخازن أسلحة تابعة للميليشيا".

وينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأدى النزاع الدامي في اليمن إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.