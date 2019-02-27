بطل "رصيف نمرة 6" يخرج من قلب نيران قطار محطة مصر (صور وفيديو)

من قلب المأساة، دوما ما يخرج الأبطال، هذا ما أثبتته كارثة "رصيف نمرة 6" في محطة قطارات رمسيس وسط القاهرة.

وكان حادث انفجار في قطار بمحطة مصر قد أوقع نحو 30 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.

© Sputnik . mohamed hemida القبض على سائق قطار محطة مصر

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديوهات وصور للحادث المروع، التي كشفت عن بطل يخرج من قلب النيران ليحاول إنقاذ حياة عدد كبير من الضحايا.

وبالفعل يظهر مقطع الفيديو، الذي يحوي مشاهد مروعة، شخص يخرج ممسكا بالمياه والأغطية يحاول إطفاء النيران في الضحايا.

ويظهر في الفيديو للرجل وهو يركض يمينا وشمالا محاولا الإتيان بمياه وأغطية من مختلف الأماكن لإنقاذ حياة الكثيرين، من دون أن يخاف أن تطاله تلك النيران بأذى.

وتظهر صور عديدة أخرى، الرجل وهو يجلس عقب انطفاء الحرائق، وكأنه مصاب بالصدمة من هول ما شاهده.

وأجرى موقع "مصراوي" لقاءا مع الشاب، الذي يدعى وليد مرضي، ويعمل عاملا في قطارات النوم.

وقال مرضي، إنه فوجئ باشتعال النيران في عدد كبير من الناس، وكان بجواره مجندا ومواطنين، فهرع محاولا إخماد النيران فيهم.

وتابع "كانت النيران تشوي الناس، ولم أفكر في أمر سوى أن أطفئ تلك النيران".

ومضى "ساعدني العديد من زملائي، وأبرزهم زميلي محمد رمضان، وأنقذنا أكثر من 10 مواطنين من الحريق".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد قال في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المصرية إن الحكومة وجهت بضرورة تشكيل لجنة فنية على أعلى درجة بجانب التحقيقات التي ستجريها النيابة.

وتابع "سنشكل لجنة فنية على أعلى درجة، لتحديد من المسؤول ومحاسبة أي مخطئ حسابا عسيرا".

كما وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خالص التعازي لأسر ضحايا حادث القطار الذي شهدته محطة مصر.

وأصدر السيسي توجيهاته للحكومة المصرية بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم، ومحاسبة المتسببين فيه بعد انتهاء التحقيقات.

أعلن التلفزيون المصري قبول استقالة وزير النقل المصري، هشام عرفات، عقب حادث محطة مصر الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.