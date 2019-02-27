البيت الأبيض يعلن تفاصيل أول لقاء مباشر بين صهر ترامب وابن سلمان بعد أزمة خاشقجي

قال البيت الأبيض إن مستشاره جاريد كوشنر بحث مع العاهل السعودي وولي العهد "زيادة التعاون" بين أمريكا والسعودية في اجتماع الثلاثاء.

© REUTERS / أردوغان يستقبل كونشر بعد زيارة الأخير إلى السعودية ولقاء ابن سلمان

وقال البيت الأبيض إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء تناولت "زيادة التعاون" بين الولايات المتحدة والسعودية وجهود السلام في الشرق الأوسط.

وحسب (رويترز) يعتقد أن اجتماع الرياض أول لقاء مباشر لهما منذ الزج باسم ولي عهد السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.