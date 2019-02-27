الخطوط القطرية تعلق بعض خطط التوسع في أفريقيا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء 27 فبراير / شباط، تعليق بعض خطط التوسع في أفريقيا.

وقالت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء 27 فبراير / شباط، إنها علقت بعض خطط التوسع في غرب ووسط أفريقيا بسبب المقاطعة الخليجية.

وكتب على "تويتر": "بسبب الحصار غير القانوني على دولة قطر، قمنا بتعليق بعض خططنا التوسعية في غرب ووسط أفريقيا".

بسبب الحصار الغير قانوني على دولة قطر، قمنا بتعليق بعض خططنا التوسعية في غرب ووسط أفريقيا. إن هذا الحصار لم يؤثر فقط على دولة قطر، بل امتدت آثاره السلبية لتشمل دولاً أخرى. #avaf19 pic.twitter.com/lzi9bAR1Kj — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 27, 2019

وأضافت: "هذا الحصار لم يؤثر فقط على دولة قطر، بل امتدت آثاره السلبية لتشمل دولا أخرى".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في يونيو / حزيران 2017 وأغلقت تلك الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، على خلفية اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب، وهي الاتهامات، التي تنفيها قطر.

بالرغم من أن هنالك 320 مطار دولي في أفريقيا، إلا أن 49% من مجموع المقاعد متاحة على رحلات تتجه إلى 10 مطارات في 7 دول فقط. عند الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، فإنه يتوجب علينا التفكير في كيفية تطوير المطارات الأخرى لكي تتمكن من استقبال المزيد من المسافرين. #avaf19 pic.twitter.com/fjRwJxAgsB — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 27, 2019

وذكرت الخطوط الجوية القطرية على "تويتر" أن هنالك 320 مطار دولي في أفريقيا، إلا أن 49 في المئة، من مجموع المقاعد المتاحة على رحلات تتجه إلى 10 مطارات في 7 دول فقط".

وأضافت: "عند الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، فإنه يتوجب علينا التفكير في كيفية تطوير المطارات الأخرى لكي تتمكن من استقبال المزيد من المسافرين".