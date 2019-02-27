أردوغان يستقبل كونشر بعد زيارة الأخير إلى السعودية ولقاء ابن سلمان

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جارد كوشنير في العاصمة أنقرة.

© REUTERS / Jonathan Ernst البيت الأبيض يعلن تفاصيل أول لقاء مباشر بين صهر ترامب وابن سلمان بعد أزمة خاشقجي

وحسب (الأناضول) وفقا لمصادر رئاسية، فقد جرى اللقاء في المجمع الرئاسي، بحضور وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق. واستغرق اللقاء ساعتين، بعيدا عن وسائل الإعلام.

وتأتي زيارة كوشنر إلى أنقرة بعد زيارته إلى المملكة العربية السعودية ولقائه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

قال البيت الأبيض إن مستشاره جاريد كوشنر بحث مع العاهل السعودي وولي العهد "زيادة التعاون" بين أمريكا والسعودية في اجتماع الثلاثاء.